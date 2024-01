Dresden - Die sächsischen Wohnungsgenossenschaften schauen sorgenvoll in das neue Jahr und sehen höchste Zeit für Veränderungen. „Wir brauchen unseren Optimismus zurück“, sagte Mirjam Philipp, Vorstand des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften, am Mittwoch zur Jahresbilanz in Dresden. Man habe mit zahlreichen Widrigkeiten zu kämpfen. Sie erinnerte dabei an hohe Energiepreise, steigende Baukosten, Inflation, Zinsentwicklung. „Planungssicherheit fehlt hinten und vorne.“

Philipp verglich die Wohnungswirtschaft mit einem Tanker. „Wenn wir eine Richtung eingeschlagen haben, dann fahren wir in eine Richtung.“ Wenn man plötzlich schnell nach rechts und links fahren solle, sei das nur schwer machbar. Allerdings komme der Tanker auch nicht so schnell in eine Schieflage.