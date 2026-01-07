Die Feuerwehr wird in der Nacht zu einem Campingplatz in Lohsa gerufen – für zwei Wohnwagen ist es bereits zu spät.

Lohsa - In Lohsa (Landkreis Bautzen) sind in der Nacht auf einem Campingplatz zwei dauerhaft befestigte Wohnwagen vollständig ausgebrannt. Ebenfalls wurde ein Zaun eines weiteren Stellplatzes beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen griff das Feuer von einem Wohnwagen auf den zweiten über. Verletzt wurde niemand, da sich keine Personen in den Fahrzeugen befanden. Die Brandursache ist unklar, der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.