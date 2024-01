Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bundesregierung erneut aufgefordert, die geplanten Kürzungen bei den Agrarsubventionen komplett zurückzunehmen. Außerdem müsse die Bundesregierung so schnell wie möglich in Gespräche mit den Landwirte eintreten, forderte Woidke am Montag in der RBB-Sendung „Brandenburg Aktuell“.

„Diese Subventionen tragen ja dazu bei, dass auch ein Land wie Brandenburg mit relativ kargen Böden, mit relativ schwachen Böden landwirtschaftlich wettbewerbsfähig bleibt“, erklärte der Regierungschef. Das bedeute, dass die Brandenburger Kulturlandschaft bewirtschaftet und erhalten werden könne. Die Landwirtschaft sei „Herz und Rückgrat unserer ländlichen Regionen“, betonte Woidke.