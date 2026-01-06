Beendet die SPD in Brandenburg nach mehr als einem Jahr die Koalition mit dem BSW? Ministerpräsident Woidke avisiert eine Stellungnahme noch für heute.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Finanzminister Robert Crumbach (BSW) haben gemeinsam die SPD/BSW-Koalition auf den Weg gebracht, die nun am Ende ist (Archivbild)

Potsdam - Angesichts der Turbulenzen in der bundesweit einzigen SPD/BSW-Koalition kündigt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) noch für heute Mittag eine Erklärung an. Er wird um 11.00 Uhr in der Potsdamer Staatskanzlei mit Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach Stellung zur Lage nehmen, wie es in einer Ankündigung hieß.

Die Koalition steuerte zuletzt auf ein Ende zu: Angesichts eines internen Streits beim Bündnis Sahra Wagenknecht traten Abgeordnete aus der Partei und der Landtagsfraktion aus. Damit hat die Koalition ihre bisherige Mehrheit im Parlament verloren.