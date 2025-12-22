Warum der Ministerpräsident in der Vorweihnachtszeit Tierheim und Feuerwehr besucht – und was für ihn die Seele der Landesgemeinschaft ausmacht.

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat in der Vorweihnachtszeit ein Tierheim in Potsdam besucht und damit seine traditionelle Dankesrunde fortgesetzt. Woidke würdigte dabei den Einsatz der Menschen vor Ort, die sich das ganze Jahr über um den Schutz und das Wohlergehen von Tieren kümmern, wie die Staatskanzlei mitteilte.

„Hinter jeder funktionierenden Einrichtung stehen Menschen mit Herz, Verantwortung und Einsatzbereitschaft. Diese Menschen sind die Seele der Gemeinschaft in unserem Land“, betonte der Regierungschef.

Der Besuch im Tierheim des Tierschutzvereins Potsdam und Umgebung stand nach Angaben der Staatskanzlei im Zeichen der Anerkennung und des persönlichen Austauschs. Die Einrichtung betreut unter anderem Hunde, Katzen und Kleintiere und soll bis zum Dezember 2026 weiter ausgebaut und die Kapazität mindestens verdreifacht werden.

Besuch bei der Feuerwache in Senftenberg steht an

An diesem Dienstag (23. Dezember) steht für Woidke noch ein weiterer Termin an: Dann will der Ministerpräsident eine Feuerwache in Senftenberg besuchen und sich dort bei den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr für ihren Dienst bedanken. Sie seien für die Sicherheit der Menschen im Einsatz, hieß es.

Die Einrichtungen stehen der Staatskanzlei zufolge exemplarisch für das breite Engagement im Land Brandenburg. Sie erhalten jeweils einen Spendenscheck über 1.000 Euro.