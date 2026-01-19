Unfälle Wolf stirbt bei Zusammenstoß mit Auto nahe polnischer Grenze
Bei Weißkeißel endet das Leben eines Wolfes abrupt. Er läuft über eine Straße und wird erfasst. Der Autofahrer kommt mit dem Schrecken davon.
19.01.2026, 14:46
Weißkeißel - Nahe der polnischen Grenze ist ein Wolf bei einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Das Tier lief bei Weißkeißel (Landkreis Görlitz) vor den Wagen eines 38-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der Wolf überlebte die folgende Kollision nicht, der Fahrer blieb unverletzt.