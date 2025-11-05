Auf dem Land sind Wölfe längst keine Seltenheit mehr – aber mitten in der Großstadt? In Hannover wurde nun wohl einer gesehen. Experten haben ein Video ausgewertet.

Hannover - Ein Wolf ist wohl durch Hannover gelaufen. Das niedersächsische Umweltministerium bestätigte eine entsprechende Sichtung. Nach Angaben eines Sprechers wertete das Wolfsbüro ein Video aus, auf dem das Tier im Stadtteil Kirchrode zu sehen ist. „Die Experten sagen, es ist relativ sicher, dass es ein Wolf war“, sagte der Sprecher. Auf der Aufnahme sei außerdem zu erkennen, dass sich das Tier stadtauswärts bewegt habe. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ über den Wolf berichtet, der am Montagabend gefilmt worden sein soll.

Ganz gewöhnlich sei ein Spaziergang eines Wolfs durch die Stadt zwar nicht, aber auch kein einmaliges Ereignis, sagte der Sprecher. Vor rund drei Jahren hatte sich bereits ein junger Wolf längere Zeit in Hannover aufgehalten. Immer mal wieder gebe es Hinweise oder Beobachtungen, die sich später nicht verifizieren ließen – oft, weil die Tiere bei Dunkelheit gesehen worden seien und es sich auch um Hunde gehandelt haben könnte, die einem Wolf ähnlich sehen. Diesmal spreche jedoch vieles dafür, dass es tatsächlich ein Wolf gewesen sei.

Das Ministerium betonte, es gebe keinen Anlass zur Beunruhigung – Anzeichen für ein Wolfsrudel in Hannover lägen nicht vor.