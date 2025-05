Mönchengladbach - Ein besonders peinlichen Saisonabschluss hat der VfL Wolfsburg gerade noch vermieden. Eine Serie von neun sieglosen Spielen endete am letzten Spieltag durch das 1:0 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach. Dieser erste Sieg seit dem 1. März verhinderte zudem, dass die „Wölfe“ als schlechteste Rückrunden-Mannschaft in die Statistik dieser Bundesliga-Saison eingehen.

„Die Spieler haben sich ein Bier verdient, die Erleichterung bei ihnen war sehr groß“, sagte Interimstrainer Daniel Bauer. „Aber zu feiern gibt es nichts. Dazu hatten wir als VfL ergebnismäßig lange Zeit eine schlechte Phase und haben die Saisonziele nicht erreicht.“

Trainer-Entscheidung „zügig hinbekommen“

Die Trainerfrage müssen die Wolfsburger nach dem Saisonende als Erstes klären. Favorit ist der Däne Jacob Neestrup vom FC Kopenhagen. „Wir haben uns mit einigen Namen auseinandergesetzt. Wir schauen, dass wir das jetzt zügig hinbekommen“, sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Der Kader muss ebenfalls umgebaut und verkleinert werden. Ausgerechnet der Torschütze vom Samstag wird nach Informationen der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ keinen neuen Vertrag erhalten: Lukas Nmecha muss den VfL nach vier Jahren und großen Verletzungsproblemen im Sommer verlassen.

In Mönchengladbach traf der frühere Nationalstürmer in der 50. Minute nach schöner Vorarbeit von Mohammed Amoura. Alle drei Saisontore schoss Nmecha in Hin- und Rückspiel gegen die Borussia. „Ich fühle mich sehr gut. Ich habe die Verletzung hinter mir. Ich habe viel gelernt. Aber natürlich habe ich mir das nicht so vorgestellt“, sagte der 26-Jährige über seine lange Leidenszeit.