Beim 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli schießt Christian Eriksen sein erstes Bundesliga-Tor für den VfL Wolfsburg. Vor allem einem Kollegen hat es der dänische Fußballstar angetan.

Wolfsburg - 1:0 Christian Eriksen, 2:1 Dzenan Pejcinovic: Den wichtigen Heimsieg gegen den FC St. Pauli verdankt der VfL Wolfsburg zwei Spielern aus zwei völlig unterschiedlichen Generationen. Der 20 Jahre alte Pejcinovic erlebt gerade sein erstes Karrierehoch in der Fußball-Bundesliga. Fünf Tore schoss der deutsche U21-Nationalspieler in den vergangenen drei Spielen. Der 2:1-Siegtreffer gegen St. Pauli fiel erst in der 88. Minute.

Der 33 Jahre alte Eriksen hat nach Stationen bei Manchester United, Inter Mailand, Ajax Amsterdam sowie 147 Länderspielen für Dänemark nun auch sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. In der ersten Halbzeit verwandelte er einen Handelfmeter zum 1:0 (25.).

Pejcinovic über Eriksen: „Er hilft mir. Er coacht mich“

„Er tut der Mannschaft gut“, sagte der junge Pejcinovic über den 13 Jahre älteren Eriksen. „Er hilft mir. Er coacht mich. Er gibt mir im Training immer wieder Tipps und auch in der Halbzeit reden wir kurz. Dann sagt er mir, wie ich noch mehr Druck ausüben oder wo ich besser stehen kann. Es gibt gerade einem jungen Spieler wie mir ein gutes Gefühl, dass ein erfahrener Spieler, der schon so viel gesehen hat, versucht, dir zu helfen und dich besser zu machen.“

Dass sich Pejcinovic „als großer Fan von Christian“ bezeichnet, hat aber noch einen anderen Grund: „Er hat mit Harry Kane zusammengespielt!“, erklärte der Wolfsburger Stürmer. Von 2013 bis 2020 war das bei Tottenham Hotspur in der englischen Premier League. Der heutige Torjäger des FC Bayern München ist das große Idol von Pejcinovic.

Wolfsburgs neue Transferpläne wegen Pejcinovic

Die Entwicklung des jungen Stürmers hat aktuell sogar das Potenzial, die Wolfsburger Transferpläne in diesem Winter zu verändern. Eigentlich hatte die Verpflichtung eines gestandenen Mittelstürmers Priorität. Mittlerweile fokussiert sich der Club aber auf einen weiteren Abwehrspieler.

Ein neuer Angreifer könnte immer noch kommen, soll Pejcinovic danach aber nicht im Weg stehen. „Dzenan hat Wahnsinns-Anlagen. Wir vertrauen ihm. Wir glauben an ihn“, sagte der neue Sportdirektor Pirmin Schwegler.