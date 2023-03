Wolfsterritorium Möckern bestätigt: Nachweis per Sender

Möckern/Halle - Über die Bewegungsdaten zweier mit Sendern ausgestatteter Wölfe ist das Territorium des Möckerner Rudels bestätigt worden. Das Gebiet umfasse rund 200 Quadratkilometer und reiche vom nordöstlichen Rand Magdeburgs bis Burg und weiter in Richtung Theeßen bis zum Nordrand von Möckern, teilte das Landesamt für Umweltschutz am Montag in Halle mit.

Die beiden Wölfe seien 8 und 20 Monate alt und noch im Verband der übrigen Rudelmitglieder in ihrem Heimatterritorium unterwegs. Sie überquerten mittels Unterführungen oder Brücken regelmäßig die Autobahn 2 und durchstreiften auch Ortschaften. Die beiden Tiere waren im Oktober 2022 mit Sendern versehen worden.

Insgesamt gibt es bisherigen Angaben zufolge gut 180 Wölfe in Sachsen-Anhalt. Sie leben zumeist in Gemeinschaften: Zuletzt in 24 Rudeln und 4 Wolfspaaren, zudem waren im Wolfsjahr zwischen Mai 2021 und April 2022 zwei Einzeltiere nachgewiesen worden.