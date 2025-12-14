Nach einem wolkigen Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst am Montag mehr Sonne in der Region.

Berlin - In Berlin und Brandenburg sind die Aussichten bis Dienstag wolkig - mit sonnigen Abschnitten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Sonntag stark bewölkt und es bildet sich „Schleierbewölkung mit diffusem Sonnenschein“. Am Montag warten laut Prognose Wolken, die vormittags zurückgehen sollen. Nachfolgend rechnet der DWD zum Wochenstart verbreitet mit Sonne.

Von Sonntag bis Dienstag liegen die Höchstwerte nach DWD tagsüber bei 6 bis 8 Grad. In der Nacht zu Montag und Dienstag sei ein Temperaturrückgang bis zu minus 1 Grad möglich. Nach Angaben des DWD weht in Brandenburg und Berlin weiterhin eine milde Meeresluft.