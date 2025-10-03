Ein Herbst-Wochenende kommt auf die Menschen in Berlin und Brandenburg zu. Vor allem am Samstag wird es regnerisch.

Berlin/Potsdam - Das lange Wochenende startet in Berlin und Brandenburg mit herbstlichem Wetter. Am Freitagmorgen gibt es örtlich leichten Frost und bis zum Vormittag ist es neblig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Bei maximal 14 bis 16 Grad bleibt es trocken.

Die Nacht zum Samstag beginnt bewölkt, gegen Morgen zieht von Westen her leichter Regen auf. Es kühlt ab auf 6 Grad in der Prignitz, 3 Grad in Berlin und 0 Grad im Cottbuser Raum. Dort kann es gebietsweise frieren. Der Samstag wird bewölkt und regnerisch. Abends verstärkt sich der Regen und vereinzelt kommt es zu kurzen Gewittern. Danach zieht der Regen nach Osten ab. Die Temperaturen erreichen 11 bis 14 Grad.

In der Nacht zum Sonntag zieht sich der Regen weiter zurück bei Tiefstwerten von 10 bis 7 Grad. Am Sonntag stehen weiterhin dichte Wolken am Himmel, vereinzelt fallen leichte Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad. Dazu weht stark böiger bis stürmischer Wind, der sich gegen Abend beruhigt.