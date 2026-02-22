Nach den frostigen Temperaturen wird es in Berlin und Brandenburg wärmer. Aber es warten Wolken und regnerische Tage.

In der Nacht zu Montag und am Montag kommt es zeitweise zu böigem Wind. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Nach wochenlangem Frost steigen in Berlin und Brandenburg die Temperaturen, zudem ziehen Wolken und Regen auf. Bis einschließlich Dienstag ist es stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der DWD rechnet heute mit Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad in der Uckermark und 12 Grad an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Auch Montag und Dienstag liegen die Höchstwerte laut Prognose zwischen 8 und 12 Grad. Demnach kommt es in der Nacht zu Montag sowie tagsüber zeitweise zu böigem Wind.

In den Nächten sinken die Temperaturen laut Wetterexperten auf 3 bis 7 Grad. Kurze Gewitter seien in der kommenden Nacht möglich und Dunst- sowie Nebelbildung in der darauffolgenden Nacht.