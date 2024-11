Erfurt - In den nächsten Tagen müssen sich die Menschen im Freistaat auf viele Wolken und gebietsweise Regen einstellen, aber Besserung ist in Sicht. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es am Morgen durch Nebel vor allem in Kammlagen zu Sichtweiten von unter 150 Metern kommen.

Der Tag heute startet mit Sprühregen. Im Verlauf des Donnerstages bleibt es wolkenverhangen bei Temperaturen von sechs bis zehn Grad. In der Nacht zum Freitag sinken die Werte auf bis zu ein Grad und der Sprühregen setzt sich weiter fort.

Zum Start in das Wochenende lockert es laut DWD auf und es soll weitestgehend trocken bleiben. Am Freitag und Samstag steigen die Werte dabei auf bis zu 9 Grad an. In den Nächten kühlt es bis auf frostige null Grad ab.