Berlin/Potsdam - Zum Ende der Woche wird es bedeckt und milder in Berlin und Brandenburg. Am Freitag gibt es nur wenig Auflockerungen in der Wolkendecke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Gelegentlich fällt leichter Regen oder Sprühregen. Nach frostigen Temperaturen bis minus ein Grad am Morgen liegen die Höchstwerte am Tag zwischen vier und sechs Grad.

Nachts bleibt es unverändert stark bewölkt mit örtlich etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen bei fünf bis drei Grad. Das Wochenende wird milder mit weiterhin dichten Wolken und leichtem Regen. Die Temperaturen am Samstag klettern auf sieben bis neun Grad. Ein schwacher bis mäßiger Wind weht.

In der Nacht zum Sonntag liegen die Tiefstwerte bei acht bis sechs Grad. Wolkenreich und meist trocken verläuft der Sonntag bei Höchstwerten von acht bis zehn Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils mit Böen.