Wolkiger Sonntag in Thüringen

Besucher der Erfurter Gartenschau (ega) laufen an einem "Blumenhuhn" vorbei.

Erfurt/Leipzig - Das sind wenig frühlingshafte Aussichten: Die Sonne ist am Sonntag in Thüringen vielerorts hinter einer dichten Wolkendecke verschwunden. Erst zum Nachmittag hin sei mit etwas Auflockerung zu rechnen, hieß es beim Deutsche Wetterdienst. Bei knapp über 10 Grad am Mittag griffen auch Besucherinnen und Besucher im Erfurter Garten- und Freizeitpark (ega) noch zur Jacke.

Auch der Montag startet wolkig. Wolkenlücken geben den Blick auf die Sonne gegen Nachmittag frei. Zwischen Rhön und Thüringer Wald sei mit einzelnen Schauern zu rechnen. Während in der Nacht zum Montag die Temperaturen auf bis zu 6 Grad rutschen, erreichen sie laut Vorhersage tagsüber maximal 20 Grad.