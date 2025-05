Cottbus - Der suspendierte Energie-Profi Maximilian Krauß hat Vorwürfe seines Trainers Claus-Dieter Wollitz in Bezug auf einen Leistungsabfall nach seiner Einigung mit Rostock zurückgewiesen. „Ich bin geschockt über die haltlosen Aussagen meines Trainers. Danke an die Energie-Fans für die außergewöhnliche Unterstützung in den letzten 15 Monaten“, sagte der 28-Jährige der „Lausitzer Rundschau“.

Vor dem brisanten Drittliga-Duell zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock am Samstag hatte die Suspendierung von Krauß für mächtig Wirbel gesorgt. Weil der Offensivspieler kurz vor dem Ost-Gipfel im Kampf um den Relegationsplatz einen Vertrag beim Konkurrenten von der Küste unterschrieben hat, schloss Wollitz seinen Schützling bis zum Saisonende aus.

Besonders der Zeitpunkt ärgert Wollitz

Wollitz brachte Krauß' Einigung mit Rostock in einer denkwürdigen Pressekonferenz am Donnerstag deutlich mit den zuletzt schwächeren Leistungen des Spielers in Verbindung.

„Ich finde den Zeitpunkt Montag respektlos gegenüber dem Arbeitgeber Cottbus und respektlos gegenüber den Mitspielern“, begründete der 59-Jährige seine Entscheidung. In einem persönlichen Gespräch habe ihm Krauß die Vertragsunterschrift bestätigt und verraten, dass er sich schon vor Wochen mit Hansa geeinigt habe.

Sowohl Rostock als auch Cottbus haben noch rechnerische Chancen auf Relegationsplatz drei. Rostock ist Vierter mit 60 Punkten, Cottbus Fünfter mit 59 Punkten. Nur der Sieger der Partie am Samstag dürfte im Aufstiegsrennen bleiben. Sollte Cottbus am Ende nur Fünfter werden, würde neben der Aufstiegschance auch die Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals verspielt.