Bayer Leverkusen holt kurz vor Schluss des Transferfensters Ezequiel Fernández als neuen Mittelfeldspieler. Der Argentinier soll eine prominente Rolle einnehmen.

Simon Rolfes hat kurz vor Ende der Transferphase weitere Verstärkung für Leverkusen geholt.

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat Mittelfeldspieler Ezequiel Fernández verpflichtet. Der 23 Jahre alte Argentinier kommt vom Saudi-Club Al-Qadsiah und unterschreibt bei der Werkself einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030, wie der Bundesligist mitteilte. Der Neuzugang wird künftig das Trikot mit der Nummer 6 tragen.

„Mit Ezequiel Fernández bekommen wir einen sehr passsicheren und zweikampfstarken Spieler, der uns mit seiner Power und aggressiven Spielweise von großem Nutzen sein wird“, sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes laut Mitteilung.

Linksfuß als Xhaka-Ersatz

Laut Medienberichten soll Bayer für den Argentinier rund 30 Millionen Euro inklusive Boni an Al-Qadsiah überweisen. Der Saudi-Pro-League-Club soll sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 bis 15 Prozent sichern. In Leverkusen soll der Linksfuß Granit Xhaka nach dessen Abgang (AFC Sunderland) ersetzen.

Der argentinische U23-Nationalspieler war erst vergangenen Sommer von seinem Stammklub Boca Juniors nach Saudi-Arabien gewechselt. „Jetzt möchte ich in Europa bei einem international hochgeachteten Verein meine Karriere vorantreiben“, sagte Fernández, der bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vier Partien für die argentinische Mannschaft bestritt und dabei einen Treffer erzielte.