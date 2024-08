Die Zeiten, in denen Leverkusen im Bundesliga-Titelkampf nur als Außenseiter gehandelt wird, sind vorbei. Granit Xhaka hofft, dass der Double-Sieger den höheren Ansprüchen gerecht wird.

Der Leverkusener Granit Xhaka geht zuversichtlich in die neue Saison.

Leverkusen - Der Leverkusener Führungsspieler Granit Xhaka geht trotz gewachsener Ansprüche mit Zuversicht in die neue Saison. „Wir wissen, dass die Erwartungen viel höher sein werden als letzte Saison. Wir sollten es als große Herausforderung annehmen“, sagte der Schweizer in einem Interview der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Obwohl die Werkself in der vergangenen Bundesliga-Saison ungeschlagen blieb und mit 17 Punkten Vorsprung Meister wurde, sieht der 31-Jährige noch Verbesserungspotenzial: „Wir wissen, was letzte Saison passiert ist, dass wir eine tolle Saison hatten, aber das ist vorbei. Wir müssen nicht darüber nachdenken, wie und was wir getan haben. Wir müssen sehen, wo wir uns verbessern können. Nicht alles war perfekt.“

Nach Xhakas Einschätzung erhöht der Verbleib des von mehreren Clubs umworbenen Trainers Xabi Alonso die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung: „Das zeigt, was für einen Charakter er hat. Ich meine, diese Angebote zu haben und trotzdem bei uns zu bleiben, an diese Mannschaft zu glauben, dass wir den nächsten Schritt machen können. Sicherlich wird er eines Tages den Schritt machen, das ist klar, denn er ist die Trainer-Zukunft. Aber wir sind sehr froh, dass er hier ist“, sagte der Profi vor dem ersten Pflichtspiel seines Teams am Samstag (20.30 Uhr) im Supercup gegen Vize-Meister VfB Stuttgart.