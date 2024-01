Halle - Die Zahl der Menschen, die wegen einer akuten Alkoholvergiftung stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten, ist das sechste Jahr in Folge zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, sind in Sachsen-Anhalt im Jahr 2022 etwas mehr als 2500 Menschen wegen akutem Alkoholmissbrauch in einer Klinik behandelt worden. Im Vergleich zum Höchststand von 2008 mit knapp 4350 Klinikaufenthalten wurden 2022 damit knapp 43 Prozent weniger Menschen wegen akutem Alkoholrausch behandelt.

Seit sechs Jahren geht die Zahl der Behandlungen kontinuierlich zurück, wie aus den Daten hervorgeht. In den Jahren 2008 bis 2016 lag die Zahl um 4000 Behandlungen. Vor allem bei den jungen Menschen zwischen 10 und 20 Jahren konnte mit Beginn der Corona-Pandemie ein Einbruch der Behandlungszahlen verzeichnet werden. Vor allem Jungen tranken demnach weniger exzessiv.