„Keine Aufbruchstimmung“: In der Bundeshauptstadt sind mehr als 218.000 Menschen ohne Arbeit. Die Quote verharrt über einer wichtigen Marke.

Berlin - Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im Mai im Vergleich zum Vormonat um gut 930 auf 218.445 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag bei 10,2 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mitteilte. Seit Januar verharrt diese in der Bundeshauptstadt über der 10-Prozent-Marke. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 9,4 Prozent.

„Am Arbeitsmarkt der Region herrscht weiterhin keine Aufbruchstimmung“, sagte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Ramona Schröder. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Mai vorlag.