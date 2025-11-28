Im November blieb die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg nahezu konstant. Von der saisonüblichen Herbstbelebung ist weiterhin nichts zu sehen.

In Brandenburg gab es im November etwas mehr Arbeitslose als im Vormonat. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Die Zahl der Arbeitslosen hat sich in Brandenburg im Vergleich zu Oktober so gut wie nicht verändert. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mitteilte, waren im November 84.273 Menschen in Brandenburg arbeitslos gemeldet - 62 Personen mehr als im Oktober. Im Vergleich zu November 2024 waren es 2.255 mehr.

„Der Arbeitsmarkt in der Region stagniert weiterhin, von der saisonüblichen Herbstbelebung ist auch im November kaum etwas zu spüren“, sagte die Chefin der Regionaldirektion, Ramona Schröder, laut Mitteilung.

Die Arbeitslosenquote lag bei 6,2 Prozent - und damit 0,1 Prozentpunkte über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Vergleich zu Oktober 2025 veränderte sich die Quote nicht.