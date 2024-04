Zahl der Arbeitslosen in Bremen leicht gestiegen

Bremen - Die Zahl der Arbeitslosen in Bremen ist im April im Vergleich zum Vormonat um 137 auf 40.659 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Prozentpunkte auf 11,1 Prozent geklettert, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mit. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um 1712 Menschen, die Quote lag damals bei 10,7 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. April vorlag.

Die Arbeitgeber hätten im April 1512 neue Stellen gemeldet, fast so viel wie im Vormonat, teilte die Arbeitsagentur mit. Der Bestand offener Stellen habe sich ebenfalls kaum verändert und betrage 8083 Stellen. Trotz einer im Vergleich zum Vorjahr verhaltenen Nachfrage suchten viele Betriebe unverändert nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften.