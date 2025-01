Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Januar auf mehr als 149.000 gestiegen. Das entspricht einem Anstieg um rund 9.000 Personen (plus 6,4 Prozent) im Vergleich zum Dezember und rund 8.000 mehr als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 7 Prozent und erreichte damit den höchsten Januar-Wert seit 2017. Damals betrug sie 7,3 Prozent.

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit liegt in einem Januar üblicherweise bei rund 10.000“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. Der aktuelle Wert liege leicht darunter. Der Anstieg im Monatsvergleich sei auf saisonale Gründe wie Kündigungen und Befristungen zum Jahresende, witterungsbedingte Freisetzungen sowie beendete Fördermaßnahmen zurückzuführen. Zudem verschärften die schwache Wirtschaftslage, zahlreiche Unsicherheiten und ein pessimistischer Ausblick die Situation. Es gibt weniger offene Stellen, was die Jobchancen weiter verschlechtert.

Nahezu alle Regionen in Sachsen verzeichnen steigende Arbeitslosenzahlen. Besonders deutliche Zuwächse gab es in Leipzig (plus 14,4 Prozent), im Landkreis Mittelsachsen (plus 9,3 Prozent) sowie in den kreisfreien Städten Dresden (plus 9,9 Prozent) und Chemnitz (plus 8,6 Prozent). Die niedrigste Arbeitslosenquote wurde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (5,7 Prozent), im Erzgebirgskreis (5,8 Prozent) sowie in den Landkreisen Mittelsachsen und Zwickau (jeweils 5,9 Prozent) verzeichnet. Am höchsten ist die Quote in Chemnitz (9,4 Prozent) und Görlitz (9,2 Prozent).