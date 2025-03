Zahl der Arbeitslosen in Thüringen sinkt leicht

Die Arbeitslosenquote lag im März in Thüringen bei 6,5 Prozent. (Archivbild)

Erfurt/Halle - Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist im März im Vergleich zum Februar um 1.100 auf 71.500 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote ging leicht um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent zurück, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle mitteilte.

Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um 900, die Quote lag damals bei 6,4 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. März vorlag.

Die Unternehmen meldeten wieder mehr offene Stellen, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Markus Behrens. „Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gibt es eine Vielzahl von

Arbeitgebern, die weiterhin intensiv nach Fachkräften suchen“, so Behrens. Die für März typische Frühjahrsbelebung sei jedoch nicht so stark ausgefallen.