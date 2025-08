Kfz-Mechatroniker und Verkäuferin - das sind die Berufe, die Schulabgänger in Thüringen am häufigsten wählen. Insgesamt gibt es wenig Bewegung am Lehrstellenmarkt.

Erfurt - Kfz-Mechatroniker und Verkäuferin sind die Lieblingsberufe der jungen Thüringer und Thüringerinnen. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamt zu den im vergangenen Jahr abgeschlossenen Ausbildungsverträgen hervor. Danach starteten im vergangenen Jahr 10.263 junge Leute eine Berufsausbildung im Freistaat. Nicht berücksichtigt sind dabei viele Pflege- und Gesundheitsberufe, die an Berufsfachschulen ausgebildet werden.

Die Zahl der Ausbildungsverträge im Vergleich zum Vorjahr sei stabil. Dieser Trend setzt sich offenbar auch 2025 fort. So berichtete die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, dass die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse aktuell auf dem Vorjahresniveau liege. Viele Ausbildungsgänge starten im August und September.

Mehr als 1.000 Verträge mit jungen Migranten

Derzeit befinden sich in Thüringen knapp 26.500 Jugendliche in der Ausbildung. Das Gros der abgeschlossenen Verträge, insgesamt 6.226, betraf Berufe in Industrie und Handel. Im Thüringer Handwerk gab es einen leichten Zuwachs von 1,8 Prozent auf 2.739 Neuverträge. Im öffentlichen Dienst starteten 309 Jugendliche eine Ausbildung. In der Landwirtschaft suchten 423 Jugendliche ihre berufliche Zukunft, 6,4 Prozent weniger als im Jahr davor.

Die meisten neuen Ausbildungsverträge wurden in den Ausbildungsberufen Kraftfahrzeugmechatroniker mit 617 und Verkäufer oder Verkäuferin mit 532 abgeschlossen.

1.136 neue Ausbildungsverträge unterzeichneten Menschen mit Migrationshintergrund - ein Fünftel mehr als 2023. Vor allem Vietnamesen, Ukrainer und Syrer starteten so ins Berufsleben.