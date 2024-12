Hannover - Die Zahl der Auszubildenden im niedersächsischen Gastgewerbe ist im laufenden Jahr gestiegen. Nach vorläufigen Zahlen entschieden sich 1.634 Nachwuchskräfte für eine Ausbildung in einem gastronomischen Beruf, wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Hannover mitteilte. Das sei ein Zuwachs von 13,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In Hannover liege man mit einem Plus von 11 Prozent leicht unter dem Landesschnitt. Doch nach absoluten Zahlen belege die Landeshauptstadt mit 627 neuen Azubis den Spitzenplatz. Den Angaben zufolge übertrifft dies sogar die Werte aus 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie. „Aktuell gibt es bei uns keine Nachwuchsprobleme“, sagte Nicole Rösler vom Dehoga Region Hannover.

Dafür gebe es mehrere Gründe: Zum einen seien Großstädte wegen der guten Infrastruktur attraktiv für Azubis. Zum anderen würden im Gastgewerbe weniger Überstunden gemacht als in anderen Ausbildungsberufen. Schülerinnen und Schüler einer berufsbildenden Schule in Hannover bewerteten in einer Umfrage ihre Zufriedenheit in nahezu allen Ausbildungsberufen als positiv, hieß es. „Die Integration von Auszubildenden aus Drittstaaten wie etwa Vietnam und Marokko macht ebenfalls Fortschritte“, sagte Rösler.