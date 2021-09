Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW geht weiter zurück

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht.

Berlin/Düsseldorf - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter rückläufig. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden den Behörden bis Donnerstag 87,9 Fälle pro 100.000 Einwohner bekannt, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Mittwoch hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 94,6 gelegen, am Dienstag bei 99,4. Elf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Die Neuinfektionsrate war bei Schulkindern und Jugendlichen weiterhin besonders hoch - allerdings mit abnehmender Tendenz. Nach den am Donnerstag vom Landeszentrum Gesundheit NRW veröffentlichten Zahlen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 10- bis 14-Jährigen bei 243,3 (Vortag: 269,8). Bei den 5- bis 9-Jährigen betrug sie 203,2 (Vortag: 228,0) und bei den 15- bis 19-Jährigen 171,7 (Vortag: 186,6).

Die Inzidenz gilt als eine Kennziffer, ist aber inzwischen nicht mehr der entscheidende Richtwert für Schutzmaßnahmen in der Pandemie. In der jüngsten Corona-Schutzverordnung für NRW wird auch etwa die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus und die Auslastung der Intensivbetten berücksichtigt.

Mit Stand vom Donnerstag lagen 1355 (Vortag: 1383) Corona-Patienten in NRW-Krankenhäusern, 424 (Vortag: 427) davon auf Intensivstationen. 264 (Vortag: 269) von ihnen mussten beatmet werden. 482 Intensivbetten mit Beatmung waren am Donnerstag verfügbar, acht mehr als am Vortag.