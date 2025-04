Forschung im Nordwesten Zahl der genehmigten Tierversuche leicht zurückgegangen

In der medizinischen Grundlagenforschung gelten Tierversuche als unverzichtbar. Neue Medikamentenwirkstoffe werden an Mäusen getestet. In der Kritik stehen Experimente mit Affen. Gibt es Alternativen?