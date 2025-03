Arztpraxen und Krankenhäuser haben weiterhin alle Hände voll mit Grippepatienten zu tun. Mehr als 14.000 Fälle sind in Thüringen bislang gemeldet worden.

Erfurt - Die Grippewelle hält sich in Thüringen. In der letzten Februarwoche wurden den Gesundheitsbehörden 2.030 Neuinfektionen gemeldet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Dies waren rund 200 mehr als eine Woche zuvor. Seit Beginn der Erkältungssaison im vergangenen Herbst wurden insgesamt 14.648 Fälle von der Virusgrippe (Influenza) erfasst, wobei diese Zahlen einen unvollständigen Überblick über das Infektionsgeschehen geben. Der Grund: Nicht alle Ärzte geben Meldungen ab, die Dunkelziffer dürfte höher sein.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Grippe erhöhte sich auf 35, wobei in 29 Fällen die Grippe unmittelbare Todesursache war. In der Vorsaison 2023/2024 waren in Thüringen offiziell 8.807 Grippefälle registriert worden.