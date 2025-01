Ausgedünnte Schulklassen, volle Wartezimmer in Arztpraxen - die Zahl der Menschen, die an Grippe erkrankt ist, hat stark zugenommen. Besonders eine Gruppe ist betroffen.

Erfurt - In Thüringen ist die Zahl der Grippefälle sprunghaft angestiegen. In der letzten Januarwoche wurden den Gesundheitsbehörden 1.864 Neuerkrankungen gemeldet, wie aus dem Wochenbericht des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der Vorwoche, als mit 869 der bislang höchste Wert der laufenden Grippesaison registriert wurde. Die Zahl liegt auch über dem höchsten Wochenwert der Vorsaison, damals wurden Anfang Februar 1.479 Fälle registriert. Da nicht alle Influenza-Fälle von den Ärzten gemeldet werden, ist von einer gewissen Dunkelziffer auszugehen.

Gehäufte Grippefälle in Schulen

Besonders von der aktuellen Grippewelle betroffen sind Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. In mehreren Kindergärten und Schulen häuften sich die Erkrankungen, etwa in einer Schule im Ilm-Kreis mit 107 Erkrankten. Seit Beginn der Influenza-Saison im vergangenen Herbst wurden in Thüringen 4.146 Influenza-Fälle erfasst. 356 Menschen mussten wegen eines schweren Krankheitsverlaufs in Kliniken behandelt werden. Sechs Menschen starben im Zusammenhang mit einer Virusgrippe, wobei bei vier Menschen die Grippe Todesursache war. Bei den anderen spielten weitere Erkrankungen eine Rolle. Die Todesfälle betrafen Menschen über 60 Jahre.

Zugenommen haben auch durch das respiratorische Synzytial-Virus (RSV) verursachte Atemwegserkrankungen, von denen überwiegend Kleinkinder betroffen sind. Von den seit Herbst gemeldeten 205 Fällen entfallen 73 auf die letzte Januarwoche. Wegen verschiedener akuter Atemwegserkrankungen haben in diesem Zeitraum 42.000 Menschen einen Arzt aufgesucht.