Im Prüfungsjahr 2024 haben in Sachsen-Anhalt 10.353 Studierende und Promovierende ihr Studium abgeschlossen – ein Plus von 6,2 Prozent. In welchen Fächern gab es die meisten Abschlüsse?

Mehr Studierende schließen ihr Studium in Sachsen-Anhalt ab. (Archivbild)

Halle - In Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Prüfungsjahr mehr Studierende ihr Studium absolviert als im Jahr zuvor. Im Wintersemester 2023/24 und im darauffolgenden Sommersemester machten 10.353 Studierende und Promovierende ihren Abschluss – 600 oder 6,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt mitteilte.

4.698 Absolventinnen und Absolventen (45,4 Prozent) erwarben einen Bachelorabschluss ohne Lehramt. Das waren 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Masterabsolventen (ohne Lehramt) stieg um 8,9 Prozent auf 3.836 Absolventen (37,1 Prozent der Gesamtzahl 2024).

Auf das Lehramt wurden 518 beziehungsweise 5 Prozent der Abschlüsse (4,4 Prozent mehr als im Vorjahr) gemacht. 549 Abschlüsse (5,3 Prozent) waren Promotionen (18,8 Prozent mehr).

Beliebteste Fächergruppen

Knapp die Hälfte aller Abschlüsse (48,2 Prozent) entfielen im Prüfungsjahr 2024 auf die Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Gut jeder fünfte Abschluss (21,7 Prozent) wurde in den Ingenieurwissenschaften gemacht. 9,2 Prozent der Hochschulabschlüsse entfielen auf die Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften.