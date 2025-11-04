Deutschland zählt jetzt knapp 180.000 öffentliche Ladepunkte für E-Autos. Die Schnelllade-Infrastruktur wächst. Besonders gut steht der Freistaat da.

Berlin - Die Zahl der Ladepunkte in Deutschland ist im Jahresverlauf weiter gestiegen – und Thüringen steht im Ländervergleich bei der Versorgung besonders gut da. Das zeigt eine Auswertung von Daten der Bundesnetzagentur und des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) durch den Verband der Automobilindustrie (VDA). Demnach kamen im Freistaat zum 1. Juli rund 11,7 Elektroautos auf einen Ladepunkt – bundesweit waren es 16,7. Berücksichtigt wurden dabei sowohl reine Batteriefahrzeuge als auch Plug-in-Hybride.

Damit liegt Thüringen hinter Mecklenburg-Vorpommern auf Platz zwei unter allen Bundesländern. Landesweit gab es demnach 3.528 Ladepunkte (Vorjahr 2.938).

Daten der Bundesnetzagentur zufolge gab es zum 1. Oktober dieses Jahres bundesweit knapp 180.000 öffentliche Ladepunkte, darunter rund 44.250 Schnellladepunkte. Das waren 16 Prozent mehr als zum gleichen Stichtag des Vorjahres. Noch deutlicher stieg die öffentlich verfügbare Ladeleistung - um knapp 30 Prozent auf mehr als 7,3 Millionen Kilowatt.