Immer weniger Landwirte in Thüringen investieren noch in die Milchviehhaltung. Die Zahl der Betriebe in der Milchwirtschaft hat sich in zehn Jahren beinahe halbiert, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. (Archivbild)

Erfurt - Die Zahl der Milchviehbetriebe in der Thüringer Landwirtschaft hat sich in den vergangenen zehn Jahren drastisch reduziert. Das geht aus der Antwort des Thüringer Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Melanie Berger hervor. Demnach gab es im Jahr 2023 zuletzt noch 280 Betriebe. Zehn Jahre zuvor waren es 500.

Die Zahl der Milchkühe hat sich im selben Zeitraum nicht im gleichen Maße verringert: Sie ging um knapp 24 Prozent zurück auf 82.900 Tiere. Zehn Jahre zuvor waren es 109.000.

Verband: Landwirte vergrößern Betrieb oder geben Tierhaltung auf

Nach Ansicht des Thüringer Landesbauernverbands zeige sich hier ein Trend, der auch bundesweit zu beobachten ist. Zahlreiche Betriebe würden die Milchviehhaltung entweder aufgeben oder in größere Ställe und mehr Automatisierung investieren, auch wegen eines ausgeprägten Fachkräftemangels in der Landwirtschaft. Das sagte Andreas Ritter, Fachreferent Milch des Thüringer Bauernverbandes, der Deutschen Presse-Agentur. Die Konsequenz seien mehr Tiere und mehr Milch je Betrieb.

Entsprechend ist die produzierte Menge an Milch binnen neun Jahren trotz einer Beinahe-Halbierung der Betriebszahlen in geringerem Maße gesunken - um rund 21 Prozent. Den Zahlen des Statistischen Bundesamtes zufolge haben die Thüringer Milchviehbetriebe in der konventionellen Landwirtschaft im vergangenen Jahr 770.000 Tonnen Milch abgeliefert.

Binnen zehn Jahren unverändert wenige Bio-Betriebe in Thüringen

Beinahe keine Rolle spielt die ökologische Haltung von Milchkühen für Bio-Produkte in Thüringen: Demnach lagen im Jahr 2023 lediglich 20 der bundesweit 4.890 vom Statistischen Bundesamt gezählten Öko-Betriebe mit Milchkühen in Thüringen. Auch hat sich diese Zahl binnen zehn Jahren entgegen dem bundesweiten Trend kaum verändert. Zusammen hielten die Thüringer Bio-Betriebe zuletzt 1.800 Milchkühe. Grund dafür sei die generell geringe Zahl an Molkereien im Land, die zudem die konventionelle und die ökologische Produktion strikt trennen müssten, so Bauernverbands-Experte Ritter.