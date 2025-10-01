Während bundesweit mehr Schwangerschaftsabbrüche gemeldet werden, verzeichnet Thüringen einen Rückgang. Anstiege zeigen sich bei Minderjährigen und bei Frauen ab 40.

Bei Frauen unter 18 Jahren sowie ab 40 Jahren verzeichnete das Landesamt für Statistik Anstiege von Schwangerschaftsabbrüchen. (Symbolbild)

Erfurt - In Thüringen sind im vergangenen Jahr weniger Schwangerschaften abgebrochen worden als im Jahr zuvor. Mit etwa 90 Abbrüchen weniger sank die Anzahl um knapp drei Prozent verglichen mit 2023, wie das Thüringer Landesamt für Statistik mitteilte. Diese Zahlen stehen dem Bundestrend entgegen: Bundesweit sei die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche um etwa 0,2 Prozent gestiegen.

Bei etwa vier Prozent der Betroffenen habe es sich um minderjährige Frauen gehandelt, hieß es weiter. Das ergebe einen Anstieg dieser Gruppe von etwa 20 Prozent verglichen zum Vorjahr. Auch bei Frauen ab 40 stieg die Anzahl der beendeten Schwangerschaften - um etwa acht Prozent.

In der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen hingegen sank die Zahl der Abbrüche, ebenso bei Frauen im Alter von 30 bis 39 Jahren.

Zudem teilte das Thüringer Landesamt für Statistik mit, dass es sich bei 250 der Abbrüche um Frauen mit Wohnsitz in Bayern handelte.