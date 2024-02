Zahl der Übernachtungen in Jugendherbergen steigt weiter

Magdeburg - Die Übernachtungszahlen in Sachsen-Anhalts Jugendherbergen sind nach der Pandemie wieder gestiegen, aber lagen 2023 immer noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. 23.000 Übernachtungen waren es im Jahr 2022, gut 261.000 dann im Jahr darauf. Das teilte der Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) am Dienstag mit. Während der beiden Hauptjahre der Pandemie 2020 und 2021 lagen die Übernachtungszahlen demnach nur bei gut 100.000 pro Jahr. 2019 waren es allerdings rund 315.000 Übernachtungen - also deutlich mehr als im vergangenen Jahr.

„Grundsätzlich sehen wir Tendenzen zur Normalisierung auf die Höhe der Übernachtungszahlen, welche vor der Coronapandemie erreicht wurden“, teilte der DJH mit. Infolge der Energiekrise und der hohen Inflation sei diese Normalisierung jedoch deutlich abgebremst worden.

Bei Schulreisen, Tagungen und Seminaren sind die Übernachtungszahlen laut DJH allerdings sogar höher als vor der Pandemie. Bei Familien- und Freizeitübernachtungen scheinen die gestiegenen Kosten sich allerdings bemerkbarer zu machen, hier gibt es den Angaben zufolge noch deutlich weniger Übernachtungen als 2019.

Für das Jahr 2024 plant der Landesverband mit einem weiteren Anstieg der Zahlen auf rund 280.000 Übernachtungen. Ob das Ziel erreicht werde, hänge aber von der Entwicklung der Inflation ab.