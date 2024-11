Auf glatten Straßen ist es am Morgen in Dresden und Umgebung zu vielen Unfällen gekommen. 15 Menschen wurden verletzt.

Zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen in und um Dresden

Dresden - Glatte Straßen haben in Dresden und Umgebung zahlreiche Unfälle verursacht. Bis zum späten Vormittag wurden im Bereich der Polizeidirektion Dresden 59 Unfälle registriert (Stand: 11.00 Uhr), wie die Behörde mitteilte. 15 Menschen wurden demnach nach bisherigem Stand verletzt. Zum Zuständigkeitsbereich der Direktion zählen Dresden, Meißen und der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Auf der Niederwarthaer Brücke in Dresden wurden bei einem Unfall mit vier Autos vier Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Der Autofahrer wollte mit seinem Wagen einem vor ihm haltenden Auto ausweichen und stieß im Gegenverkehr mit einem Wagen zusammen.

Bei einem weiteren Unfall in Dresden-Lockwitz wurde eine Autofahrerin schwer verletzt, eine weitere Autofahrerin und ein Jugendlicher erlitten leichte Verletzungen. Eine Radfahrerin rutschte im Ortsteil Kaitz mit ihrem Fahrrad auf glatter Straße aus und kam leicht verletzt in eine Klinik. In Kreischa wurden zwei Frauen bei einem Auffahrunfall leicht verletzt.

Die Polizei zählte viele weitere Unfälle und rief Autofahrer dazu auf, vorsichtig und vorausschauend zu fahren.