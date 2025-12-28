Glatte Straßen hielten auch in der Nacht zum Sonntag Einsatzkräfte auf Trab. Die Polizei zieht eine erste Bilanz der Nacht.

Görlitz/Zwickau - Auf den Straßen in Sachsen hat es wegen Glätte zahlreiche Unfälle gegeben. Allein in Ostsachen musste die Polizei in der Nacht zu 13 Unfällen ausrücken. Nach Angaben der Direktion in Görlitz wurde dabei niemand verletzt. Den Gesamtschaden schätzen Ermittler auf rund 50.000 Euro.

Im Westen des Freistaats war es ebenfalls glatt. Die Polizeidirektion in Zwickau zählte bis zum frühen Morgen insgesamt 19 Unfälle. „Wir waren heute hauptsächlich mit diesen Unfällen beschäftigt“, sagte ein Sprecher.

In St. Egidien im Landkreis Zwickau etwa kam ein Mann mit seinem Wagen auf einer glatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß mit einem Verkehrsschild zusammen. Er blieb unverletzt. Den Schaden dieses Unfalls schätzen die Beamten auf rund 23.000 Euro.