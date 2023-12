Zahlreiche Veranstaltungen an Heiligabend in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Naumburg/Wittenberg - Menschen in Sachsen-Anhalt sind an Heiligabend in vielen Gemeinden und Städten zusammengekommen, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. So lud der Magdeburger Dom schon am späten Morgen zu einer Andacht ein. Eine Vesper für Kinder mit einer Gemeindepädagogin, zwei Christvespern mit Landesbischof Friedrich Kramer und eine Veranstaltung am späten Abend sollten folgen.

Auch im Naumburger Dom fanden an Weihnachten mehrere Veranstaltungen statt. Wie in Magdeburg waren die Menschen dort zu Vespern am Nachmittag und Abend eingeladen. Zum Abschluss des Heiligen Abends stand auch im Burgenlandkreis eine spätabendliche Veranstaltung auf dem Programm. Angekündigt war dazu unter anderem weihnachtliche Orgelmusik. Auch in Lutherstadt Wittenberg waren mehrere Veranstaltungen zu Weihnachten geplant - unter anderem ein Krippenspiel in der Stadtkirche.