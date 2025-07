München - Bryan Zaragoza bleibt Spieler von Rekordmeister FC Bayern München, spielt in der kommenden Saison aber auf Leihbasis beim spanischen Erstligisten Celta Vigo. Das gaben die Münchner bekannt. Damit bleibt der Spanier in seiner Heimat, nachdem er in der vergangenen Spielzeit an CA Osasuna ausgeliehen war.

Der 23-Jährige kam beim FC Bayern nach seinem Wechsel vom FC Granada zur Winterpause 2024/25 in sieben Pflichtspielen zum Einsatz. Für Osasuna war der spanische Nationalspieler in der vergangenen Saison 28 Mal auf dem Feld. In München hat er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

„Bryan hatte in der vergangenen Saison leider viel Verletzungspech. Wir sind uns einig, dass es für ihn der beste Weg ist, wenn er in seiner spanischen Heimat weitere Erfahrungen sammelt, zumal er sich mit regelmäßigen Einsätzen für einen spanischen Erstligisten, der außerdem noch Europa League spielt, am einfachsten für seinen Traum zeigen kann, mit Spaniens Nationalmannschaft zur WM zu fahren“, sagte Münchens Sportdirektor Christoph Freund.