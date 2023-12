Berlin - Der rasante sportliche Aufstieg der Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner wird verfilmt. Das ZDF dreht aktuell eine vierteilige Dokuserie über das Brüderpaar aus Berlin, in der die Anfänge der Karrieren von Franz und Moritz Wagner in Berlin, die ersten Schritte in der NBA, der Weg zum WM-Titel für Deutschland und durch die aktuelle NBA-Saison bis zu den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris beleuchtet werden sollen.

Schon bei der WM in Asien war in diesem Sommer ein Kamerateam dabei. Aktuell laufen Dreharbeiten in den USA, wo die Wagner-Brüder in der NBA für die Orlando Magic spielen.

„Im großen Sportjahr 2024 bieten wir im TV und in der ZDF-Mediathek verstärkt Dokumentationen über beeindruckende Athletinnen und Athleten an. Das neue Projekt mit den Basketball-Brüdern aus Berlin, die als Profis in den USA erfolgreich sind, verspricht ebenso spannende Einblicke in die NBA wie in den deutschen Basketball“, sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.

„Wir freuen uns, dass wir einen Einblick in unseren Alltag und unser Leben als Basketballprofis geben können. Basketball hat uns viel gegeben und wir möchten gerne, dass er in Deutschland noch populärer wird. Die Dokuserie ist dazu eine tolle Möglichkeit“, sagte Franz Wagner.

Geplant sind vier Folgen über je 45 Minuten. Die Ausstrahlung ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant.