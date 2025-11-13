Bei einer Grillfeier brach das Chaos aus. Mehrere Männer sollen bewaffnet auf andere losgegangen sein. Eine Klinge soll dabei im Gesicht eines Mannes gesteckt haben.

Brandenburg/Havel/Potsdam - Wegen versuchten Mordes auf einer Grillfeier in Brandenburg an der Havel ist ein 26-Jähriger zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Konkret liegen dem Urteil versuchter Mord in zwei Fällen und gefährliche Körperverletzung in einem weiteren Fall zugrunde, wie das Potsdamer Landgericht mitteilte.

Der Verurteilte soll im April 2024 gemeinsam mit zwei anderen Männern im Alter von 50 und 33 Jahren einem weiteren Mann ein Messer ins Gesicht gestoßen haben. Dieser soll dadurch eine lebensbedrohliche Blutung erlitten haben. Ein weiterer Mann soll schwer am Oberkörper verletzt worden sein. Auf einen weiteren Geschädigten sollen sie mit einem Stuhl eingeschlagen haben. Die beiden Mittäter sind bereits im Juni 2025 zu jeweils 12 Jahren Haft verurteilt worden.