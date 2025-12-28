weather wolkig
  3. Landkreis Grafschaft Bentheim: Zehn Kälber sterben bei Stallbrand

Ein Feuer in einem Stall hat fatale Folgen: Zehn Kälber verenden in den Flammen. Was ist bislang über das Unglück bekannt?

Von dpa 28.12.2025, 17:08
Feuerwehrleute haben den Brand in einem Stallgebäude im Landkreis Grafschaft Bentheim gelöscht. Mehrere Kälber verendeten. (Symbolbild)
Hauke-Christian Dittrich/dpa

Lage - Beim Brand eines Stallgebäudes in Lage im Landkreis Grafschaft Bentheim sind mindestens zehn Kälber ums Leben gekommen. Mehrere Ortsfeuerwehren waren im Einsatz und löschten das Feuer, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verletzte Menschen gab es demnach nicht. Brandursache und Höhe des Schadens waren zunächst unklar.