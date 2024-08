Weißenfels - Bei einem Unfall zwischen zwei Pkw auf der A9 in der Nähe von Weißenfels (Burgenlandkreis) sind zehn Menschen leicht verletzt worden. Eines der Fahrzeuge überschlug sich am Montagabend zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg mehrfach und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach befanden sich in einem der Fahrzeuge sechs und in dem anderen vier Insassen. Sie alle kamen in eine Klinik. Weitere Angaben, auch zum Unfallhergang oder zu den beteiligten Fahrzeugen, konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauerten an.