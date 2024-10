Ein zehnjähriges Mädchen will an einer Haltestelle in der Dresdner Altstadt die Straßenbahngleise überqueren und wird von einer Bahn angefahren.

Dresden - Ein zehnjähriges Mädchen ist in Dresden von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Über den aktuellen gesundheitlichen Zustand des Kindes sei nichts bekannt, hieß es. Sie soll jedoch ansprechbar gewesen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte das Mädchen am frühen Nachmittag an einer Haltestelle in der Altstadt in der Nähe des Deutschen Hygiene-Museums die Gleise überqueren. Der genaue Unfallhergang war zunächst noch unklar. In Dresden ist es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Unfällen unter Beteiligung einer Straßenbahn gekommen.