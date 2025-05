In einem Magdeburger Müllheizwerk bricht ein Brand aus. Die Polizei löscht die ganze Nacht hindurch.

Zehnstündiger Löscheinsatz bei Brand in Müllheizkraftwerk

Magdeburg - In einem Müllheizkraftwerk im Magdeburger Stadtteil Rothensee hat es gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer am Donnerstagabend im unteren Bereich des Müllbunkers aus. Die Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften aus und bekämpfte den Brand etwa zehn Stunden lang. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden. Der verbrannte Müll wurde mit einem Kran des Müllheizwerks abgetragen und anschließend in die Verbrennungsanlage gebracht. Ein Sachschaden entstand demnach nicht. Verletzt wurde niemand.

Die genaue Ursache des Brandes ist unklar. Die Feuerwehr geht jedoch davon aus, dass der Brand durch falsch entsorgte Abfälle entstanden sein könnte.