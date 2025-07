Berlin wird erneut zum Anziehungspunkt für die Techno-Szene. Tausende Menschen feiern bei einer Party-Demo, die an die frühere Loveparade erinnert. Die Veranstalter wollen auch ein Zeichen setzen.

Zehntausende zu Party-Demo „Rave The Planet“ erwartet

Teilnehmer tanzen während der Techno-Parade „Rave The Planet“ 2024 vor dem Brandenburger Tor. (Archivbild)

Berlin - Zur vierten Ausgabe der Techno-Parade „Rave the Planet“ werden am Samstag (14.00 Uhr) wieder Zehntausende Menschen in Berlin erwartet. Die tanzende Menge soll sich im Tiergarten auf der Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor und Siegessäule auf den Spuren der Love Parade von Dr. Motte bewegen. Laut Veranstalter sind 35 Wagen sowie rund 290 Künstlerinnen und Künstler dabei, mehr als 50 Reden sind geplant.

Wie die legendären Berliner Techno-Paraden in den 1990er Jahren ist der Umzug als Demonstration angemeldet. Das Motto lautet „The Future is now“ (Die Zukunft ist jetzt). Die Veranstalter wollen durch gemeinsames Handeln, Zusammenhalt und Haltung ein Zeichen gegen Hass und Spaltung setzen. „Unsere Kultur ist nicht nur laut, sie ist auch nachhaltig, inklusiv und verbindend“, sagte Dr. Motte, der mit bürgerlichem Namen Matthias Roeingh heißt, im Vorfeld.

Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Umleitungen und Staus einstellen. Von Freitagabend bis Sonntagmorgen sind zahlreiche Straßen im Bereich des Tiergartens gesperrt. Der U- und S-Bahnhof Brandenburger Tor ist ab Samstagmittag gesperrt. Die Polizei wird das Techno-Spektakel, zu dem wie im Vorjahr rund 300.000 Menschen erwartet werden, nach eigenen Angaben mit etwa 1.000 Beamtinnen und Beamten begleiten.