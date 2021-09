„Zeichen für Demokratie“: Toscani ruft zum Wählen auf

Saarbrücken - Am Internationalen Tag der Demokratie hat der saarländische Landtagspräsident Stephan Toscani zur Teilnahme an der Bundestagswahl am 26. September aufgerufen. „Das Wahlrecht ist ein kostbares Recht der Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie. Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch“, appellierte der CDU-Politiker am Mittwoch in Saarbrücken einer Mitteilung zufolge.

„Setzen Sie durch Ihre Teilnahme an der Bundestagswahl auch ein Zeichen für unsere Demokratie“, sagte Toscani. Ein Blick in die Welt zeige, dass Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich seien. 2007 war der 15. September von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Internationalen Tag der Demokratie erklärt worden.