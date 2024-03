Das Optik-Unternehmen Carl Zeiss gehört zu den größten Arbeitgebern in Thüringen. Eine Erweiterung in Jena soll vorbereitet werden.

Zeiss will sich in Jena erweitern

Jena - Das Optik- und Elektronikunternehmen Carl Zeiss setzt in Jena auf Zuwachs. Für die künftige Erweiterung der Produktion sei der Kauf eines Grundstücks in Jena-Isserstedt geplant, teilte das Unternehmen am Dienstag in Jena mit. Derzeit würden in mehreren Zeiss-Firmen in Jena rund 3000 Mitarbeiter beschäftigt - Zeiss gehört damit zu den größten Industriearbeitgebern in Thüringen.

Das Geschäft von Zeiss wachse weltweit, der Fokus liege jedoch auf Investitionen im Inland. Mit dem Grundstück in Jena-Isserstedt habe das Unternehmen die Möglichkeit, flexibler auf die dynamische Unternehmensentwicklung reagieren zu können. Dort soll nach Unternehmensangaben Platz für jene Unternehmensbereiche geschaffen werden, die nicht in den neuen Hightech-Standort in Jena umziehen können und vorerst in einem bestehenden Gebäude in Lichtenhain blieben.

„Der Erwerb des Grundstücks ist nach der Investition in den Hightech-Standort im Zentrum der Stadt ein erneutes, deutliches Bekenntnis zum Gründungsstandort Jena von Zeiss“, erklärte Zeiss-Finanzvorstand Stefan Müller. Das Areal sei das größte noch zur Verfügung stehende Entwicklungsgrundstück in der Gemarkung Jena. Zur Größe und der Investitionssumme könnten noch keine Angaben gemacht werden.