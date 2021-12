Zeitung: Landesbischof Kramer gegen allgemeine Impfpflicht

Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Erfurt - Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, lehnt die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Corona-Virus ab. „Ich bin nicht dafür. Eine Impfpflicht könnte Kräfte stärken, denen man in unserem Land keine Stärke wünscht“, sagte er im Gespräch mit der Zeitung „Thüringer Allgemeine“. Stattdessen solle man besser für das Impfen werben. Die evangelische Kirche habe sich klar zum Impfen positioniert und befürworte es, sagte der Bischof. Jedoch gebe es zur Impfpflicht unterschiedliche Meinungen. Die EKM hat eigenen Angaben zufolge Mitglieder überwiegend in Thüringen und Sachsen-Anhalt.